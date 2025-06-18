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В Ираке задержали три автомобиля с беспилотниками, направлявшихся в Иран

В Ираке задержали три автомобиля с беспилотниками, направлявшихся в Иран Иракские правоохранительные органы задержали 3 грузовых автомобиля, перевозивших беспилотные летательные аппараты и взрывчатые вещества в Иран.
Другие страны
18 июня 2025 г. 17:27
В Ираке задержали три автомобиля с беспилотниками, направлявшихся в Иран

Иракские правоохранительные органы задержали 3 грузовых автомобиля, перевозивших беспилотные летательные аппараты и взрывчатые вещества в Иран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr со слов официального представителя полиции Ирана Саида Монтазера оль-Махди.

По его утверждению, "в рамках координации между иранской и иракской пограничными службами, иракская сторона приняла упреждающие меры, выявив и задержав 3 транспортных средства, перевозивших беспилотники, а также подозреваемых лиц, причастных к транспортировке".

Официальных комментариев от иракских пограничных служб по данному инциденту не поступало.

Ранее иранские спецслужбы сообщали о перехвате грузовых автомобилей и пикапов, перевозивших израильские беспилотники-камикадзе. По информации Тегерана, разведывательная служба Израиля "Моссад" использовала дроны такого типа для ударов по военным объектам внутри исламской республики.

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Версия на английском языке Three vehicles carrying drones to Iran seized in Iraq
Версия на азербайджанском языке İraqda İrana PUA daşıyan üç avtomobil saxlanılıb

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