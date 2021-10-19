В Ираке задержали организатора теракта, в результате которого погибли 300 человек

В Ираке арестовали организатора взрыва в торговом центре Багдада в 2016 году, в результате которого погибли 300 человек.

В Ираке арестовали организатора взрыва в торговом центре Багдада в 2016 году, в результате которого погибли 300 человек.

Как передает Report, об этом сообщает BBC News со ссылкой на премьер-министра страны Мустафу аль-Кадими.

Газван аз-Заваи был захвачен в ходе "разведывательной операции за пределами страны", заявил премьер-министр. Два сотрудника иракской разведки сообщили агентству, что операция была проведена иракскими силами при содействии неназванной соседней страны. Газван аз-Заваи был доставлен в Ирак два дня назад.

Теракт в районе Каррада в Багдаде стал самым смертоносным в Ираке со времен вторжения США в 2003 году. Грузовик, начиненный взрывчаткой, был взорван рядом с переполненным торговым центром. Многие из жертв погибли в результате пожара, охватившего здание после взрыва.