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В Ираке задержали организатора теракта, в результате которого погибли 300 человек

В Ираке задержали организатора теракта, в результате которого погибли 300 человек В Ираке арестовали организатора взрыва в торговом центре Багдада в 2016 году, в результате которого погибли 300 человек.
Другие страны
19 октября 2021 г. 05:13
В Ираке задержали организатора теракта, в результате которого погибли 300 человек

В Ираке арестовали организатора взрыва в торговом центре Багдада в 2016 году, в результате которого погибли 300 человек.

Как передает Report, об этом сообщает BBC News со ссылкой на премьер-министра страны Мустафу аль-Кадими.

Газван аз-Заваи был захвачен в ходе "разведывательной операции за пределами страны", заявил премьер-министр. Два сотрудника иракской разведки сообщили агентству, что операция была проведена иракскими силами при содействии неназванной соседней страны. Газван аз-Заваи был доставлен в Ирак два дня назад.

Теракт в районе Каррада в Багдаде стал самым смертоносным в Ираке со времен вторжения США в 2003 году. Грузовик, начиненный взрывчаткой, был взорван рядом с переполненным торговым центром. Многие из жертв погибли в результате пожара, охватившего здание после взрыва.

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Версия на азербайджанском языке İraqda 300 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror aktının təşkilatçısı saxlanılıb

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