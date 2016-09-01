В Ираке за август в результате терактов погибли около 700 человек

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Около 700 граждан Ирака погибли и более 1 тысячи пострадали в августе 2016 года в результате актов насилия и терроризма.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении миссии ООН по содействию в Ираке (UNAMI).

"В общей сложности 691 иракец был убит, 1016 человек были ранены в результате актов насилия, терроризма и вооруженного конфликта в Ираке в августе 2016 года", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте миссии.

Как сообщается в отчете миссии, больше всего пострадал Багдад, где погиб 231 человек и 676 получили ранения.