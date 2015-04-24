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    В Ираке убито 48 боевиков ИГИЛ

    От террористов расчищены расположенные на юге от Курме регионы аш-Шахаби аль-Ула, аш-Шахаби ас-Сани и аль-Меами

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В результате бомбардировки истребителями возглавляемых США коалиционных сил обезврежено 48 боевиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в результате нанесения воздушных ударов по позициям группировки ИГИЛ, расположенным в кварталах Гексель, Башика Даг, эт-Тахрир и аль-Берид севернее Мосула, было убито 25 террористов.

    В перестрелке, происшедшей на юге расположенного в 40 км от Багдада района аль-Курме, обезврежено 23 боевика ИГИЛ.

    От боевиков ИГИЛ расчищены также расположенные на юге от Курме регионы аш-Шахаби аль-Ула, аш-Шахаби ас-Сани и аль-Меами.

    Напомним, что Курме перешел под контроль террористической группировки ИГИЛ в прошлом месяце.

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