В Ираке убито 48 боевиков ИГИЛ

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В результате бомбардировки истребителями возглавляемых США коалиционных сил обезврежено 48 боевиков.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в результате нанесения воздушных ударов по позициям группировки ИГИЛ, расположенным в кварталах Гексель, Башика Даг, эт-Тахрир и аль-Берид севернее Мосула, было убито 25 террористов.

В перестрелке, происшедшей на юге расположенного в 40 км от Багдада района аль-Курме, обезврежено 23 боевика ИГИЛ.

От боевиков ИГИЛ расчищены также расположенные на юге от Курме регионы аш-Шахаби аль-Ула, аш-Шахаби ас-Сани и аль-Меами.

Напомним, что Курме перешел под контроль террористической группировки ИГИЛ в прошлом месяце.