В Ираке похищен заместитель министра юстиции

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Багдаде похищен заместитель министра юстиции Абдулкарим Фарес, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Известно, что автомобиль Фареса был остановлен неизвестными вооруженными людьми, одетыми в черное.

Двое охранников чиновника также были похищены, однако позже отпущены на свободу. Водитель автомобиля получил ранение, когда попытался вмешаться в ситуацию.

Мотивы похитителей пока не ясны. Ни одна из группировок, действующих на территории Ирака, пока не взяла на себя ответственность за похищение.

Похищение людей в Ираке после свержения режима Саддама Хуссейна не редкость. На прошлой неделе неизвестные в масках похитили 18 турецких граждан на востоке Багдада.