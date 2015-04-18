В Ираке перед консульством США произошел взрыв, есть погибшие

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В городе Эрбиль на севере Ирака на проспекте Анкава перед зданием консульства США взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего 2 человека погибли, пострадали не менее 15 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Аль-Джазира.

Оба погибших и пятеро раненных являются гражданами Турции. Согласно информации министерства иностранных дел Турции, раненным туркам оказана медицинская помощь в генконсульстве Турции в Эрбиле.

По некоторым данным, число погибших достигло 3 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".