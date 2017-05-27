В Ираке объявили о штурме последних территорий ИГ в Мосуле

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Иракские военные заявили в субботу - первый день священного мусульманского месяца Рамазан, что начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам группировки "Исламское государство".

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

"Отряды объединенных сил приступили к освобождению оставшихся неосвобожденных районов на правом берегу (реки Тигр)", - цитируются на странице командования военных сил Ирака в соцсети Facebook слова командующего операцией Абдель-Амира Яраллу.

По его словам, армия атаковала районы Шифа и республиканской больницы, федеральная полиция - район Занджили, а элитные подразделения антитеррора - район Саха..