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    В Ираке объявили о штурме последних территорий ИГ в Мосуле

    Отряды объединенных сил приступили к освобождению оставшихся неосвобожденных районов на правом берегу реки Тигр

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Иракские военные заявили в субботу - первый день священного мусульманского месяца Рамазан, что начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам группировки "Исламское государство".

    Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

    "Отряды объединенных сил приступили к освобождению оставшихся неосвобожденных районов на правом берегу (реки Тигр)", - цитируются на странице командования военных сил Ирака в соцсети Facebook слова командующего операцией Абдель-Амира Яраллу.

    По его словам, армия атаковала районы Шифа и республиканской больницы, федеральная полиция - район Занджили, а элитные подразделения антитеррора - район Саха..

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