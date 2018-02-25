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    В Ираке казнят 16 турецких женщин, связанных с ИГИЛ

    Вердикт вынесен в соответствии с антитеррористическим законодательством Ирака, добавил он, указав, что решение может быть оспорено в федеральном суде

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Иракский суд вынес смертный приговор 16 гражданкам Турции, обвиненным в поддержке террористической группировки ИГИЛ.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Sumaria.

    Как заявил представитель Высшего судебного совета страны Абдель Саттар Биркдар, "в ходе расследования подсудимые признались в принадлежности к группировке и оказании материально-технической поддержки боевикам". Вердикт вынесен в соответствии с антитеррористическим законодательством Ирака, добавил он, указав, что "решение может быть оспорено в федеральном суде".

    Как утверждали ранее западные СМИ, власти Ирака задержали несколько сотен жен боевиков ИГИЛ. Среди них гражданки стран ЕС, Азии, США, а также выходцы из РФ.

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