В Ираке казнят 16 турецких женщин, связанных с ИГИЛ

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Иракский суд вынес смертный приговор 16 гражданкам Турции, обвиненным в поддержке террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Sumaria.

Как заявил представитель Высшего судебного совета страны Абдель Саттар Биркдар, "в ходе расследования подсудимые признались в принадлежности к группировке и оказании материально-технической поддержки боевикам". Вердикт вынесен в соответствии с антитеррористическим законодательством Ирака, добавил он, указав, что "решение может быть оспорено в федеральном суде".

Как утверждали ранее западные СМИ, власти Ирака задержали несколько сотен жен боевиков ИГИЛ. Среди них гражданки стран ЕС, Азии, США, а также выходцы из РФ.