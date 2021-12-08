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В Ираке хотят запретить TikTok

В Ираке хотят запретить TikTok Китайское приложение TikTok может быть запрещено в ближайшее время на территории Ирака.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 03:44
В Ираке хотят запретить TikTok

Китайское приложение TikTok может быть запрещено в ближайшее время на территории Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Mawazin news со ссылкой на собственный источник.

По его информации, возможную блокировку соцсети обсуждает сейчас комиссия по СМИ и коммуникациям арабской республики. В частности, ее не устраивает тот факт, что TikTok "не учитывает вкусы иракской публики", а также распространяет непристойный контент, который "не подходит для определенных возрастных групп", отметил источник.

Когда именно иракские пользователи могут лишиться доступа в приложение, он не уточнил.

Ранее власти страны неоднократно блокировали различные социальные сети, а также доступ в интернет, однако происходило это во время не стихавших в конце 2019 года акций протеста, когда тысячи иракцев выходили на улицы городов из-за ухудшения условий жизни, высокого уровня безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождались насилием и беспорядками. По мере того, как волнения пошли на спад, все ограничения были сняты.

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Версия на азербайджанском языке İraqda "TikTok" qadağan edilə bilər

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