В Иордании опровергли информацию об ударе по базе США в королевстве

Министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление президента США Джо Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства.
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"Американская военная база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании", - сказал он.
По словам аль-Мубейдина, нападению подверглась база США в сирийском городе Эт-Танф, расположенном недалеко от границы с Иорданией.
Ранее телеканал CNN сообщал, что в результате атаки беспилотника на военную базу США на севере Иордании трое американских военнослужащих были убиты и по меньшей мере 20 получили ранения.
Пресс-служба Белого дома также опубликовала заявление, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией".