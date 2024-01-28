В Иордании опровергли информацию об ударе по базе США в королевстве

Министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление президента США Джо Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства.

Министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление президента США Джо Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом иорданский чиновник заявил иорданскому телеканалу Al Mamlaka.

"Американская военная база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании", - сказал он.

По словам аль-Мубейдина, нападению подверглась база США в сирийском городе Эт-Танф, расположенном недалеко от границы с Иорданией.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в результате атаки беспилотника на военную базу США на севере Иордании трое американских военнослужащих были убиты и по меньшей мере 20 получили ранения.

Пресс-служба Белого дома также опубликовала заявление, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией".