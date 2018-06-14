В Иордании будет сформировано новое правительство

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдалла II в четверг издал указ о формировании нового правительства во главе с министром образования Умаром ар-Раззазом, сообщается на официальном сайте канцелярии монарха.

На прошлой неделе ар-Раззаз заявил, что правительство Иордании после присяги отзовет законопроект о подоходном налоге, вызвавшем массовые протесты в стране.

Согласно указу, сформированное правительство будет состоять из 28 министров, среди них семь женщин.

Премьер-министр Иордании Хани аль-Мулики в начале июня подал прошение об отставке королю и потребовал от министров уйти в отставку из-за массовых протестов, вызванных налоговой политикой правительства.