В Интернет выложили видео с "пришельцем из России" - ВИДЕО

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Некоторые западные СМИ рассказали о найденном "инопланетном существе" и привели в доказательство фото- и видеоматериалы.

Как передает Report, находка была сделана во время раскопок на территории заповедника "Аркаим" (Челябинская область).

В первую очередь обращает на себя внимание необычайно вытянутый череп, который, по мнению уфологов, свидетельствует о находке "инопланетного существа". Об этом, в частности, заявило издание Express. Любители всего странного и загадочного даже смогли классифицировать существо, заявив, что это "серый пришелец" (их нередко изображают с большими глазами и огромной головой). Некоторые пошли еще дальше и стали проводить аналогии с монстром из фильма "Чужой".

Такая находка действительно была сделана и, как можно судить, заинтересовала ученых. Но никакого отношения к НЛО она, разумеется, не имеет. Останки могут принадлежать женщине из кочевого племени сарматов. Вытянутая форма головы стала результатом традиций, по которой жителям племени еще в детском возрасте сдавливали голову веревками и дощечками. Традиция могла выполнять эстетические функции – нечто подобное мы можем видеть на примере некоторых древних народов.

Укрепленное поселение "Аркаим" было обнаружено летом 1987 года. Оно включает в себя укрепленный город, два некрополя, а также следы пастбищ. Город окружен двумя стенами, его диаметр составляет 170 м. На территории "Аркаима" ученые находили останки животных и людей, а также многочисленные предметы.