​В Индонезии задержаны шестеро предполагаемых сторонников ИГ

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Шестеро предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) задержаны в Индонезии при попытке покинуть страну, заявил глава национальной полиции генерал Бадродин Хаити (Badrodin Haiti), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"У нас есть неделя для того, чтобы принять решение в отношении их статуса", - цитирует полицейского в субботу газета Jakarta Globe.

По словам генерала, в состав группы, задержанной в международном аэропорту второго по величине индонезийского города Сурабая при посадке на вылетавший в соседнюю Малайзию самолет, входил объявленный в розыск Интерполом известный террорист Мухаммад Ридуаншах (Muhammad Riduansyah).

По мнению полиции, задержанные намеревались через Малайзию отправиться в Турцию, а затем пересечь ее границу с Сирией и присоединиться к боевикам ИГ.