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В Индонезии вулкан Семеру за сутки извергался 11 раз и выбросил пепел на 4,8 км

В Индонезии вулкан Семеру за сутки извергался 11 раз и выбросил пепел на 4,8 км Одиннадцать извержений вулкана Семеру зафиксированы в течение суток до полудня воскресенья на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии.
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26 мая 2025 г. 01:26
В Индонезии вулкан Семеру за сутки извергался 11 раз и выбросил пепел на 4,8 км

Одиннадцать извержений вулкана Семеру зафиксированы в течение суток до полудня воскресенья на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщил портал Tempo со ссылкой на сотрудников наблюдательного поста.

По их информации, столб пепла, образовавшийся в результате извержений, достиг высоты 1 200 метров над кратером вулкана или 4 876 метров над уровнем моря. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики рекомендовал местным жителям и туристам соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру ближе чем на 8 км с юго-востока от вулкана, а также запретил находиться в радиусе 3 км от него из-за опасности выбрасывания раскаленных камней.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada Semeru vulkanı sutka ərzində 11 dəfə püskürüb və 4,8 km yüksəkliyə kül atıb

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