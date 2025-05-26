В Индонезии вулкан Семеру за сутки извергался 11 раз и выбросил пепел на 4,8 км

Одиннадцать извержений вулкана Семеру зафиксированы в течение суток до полудня воскресенья на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии.

Одиннадцать извержений вулкана Семеру зафиксированы в течение суток до полудня воскресенья на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщил портал Tempo со ссылкой на сотрудников наблюдательного поста.

По их информации, столб пепла, образовавшийся в результате извержений, достиг высоты 1 200 метров над кратером вулкана или 4 876 метров над уровнем моря. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики рекомендовал местным жителям и туристам соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру ближе чем на 8 км с юго-востока от вулкана, а также запретил находиться в радиусе 3 км от него из-за опасности выбрасывания раскаленных камней.