​В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Jakarta Post.

В Национальном агентстве по противодействию стихийным бедствиям рассказали, что извержение продолжалось с вечера пятницы, 10 апреля, до утра субботы, 11 апреля.

По словам местных жителей, пепел достиг островов, расположенных в нескольких десятках километров от вулкана.

Анак-Кракатау находится на необитаемом острове. Ближайшая к нему населенная местность — провинция Лампунг. После извержения жители береговой части Лампунга эвакуировались в горы.

В 2018 году извержение данного вулкана вызвало оползень и цунами, в результате чего погибли по меньшей мере 430 человек.

Извержение Анак-Кракатау в 1883 году считается одним из самых мощных в истории человечества. Тогда было вызвано цунами, жертвами которого стали более 36 тысяч человек.