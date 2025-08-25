О нас

В Индонезии проходят массовые протесты против зарплат депутатов

В Индонезии проходят массовые протесты против зарплат депутатов В столице Индонезии Джакарте проходят массовые акции в знак протеста против чрезмерных зарплат и привилегий депутатов.
Другие страны
25 августа 2025 г. 15:27
В Индонезии проходят массовые протесты против зарплат депутатов

В столице Индонезии Джакарте проходят массовые акции в знак протеста против чрезмерных зарплат и привилегий депутатов.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы оттеснить сотни демонстрантов, пытавшихся прорваться в здание парламента.

Несколько протестующих бросали камни и запускали фейерверки в сотрудников полиции.

Кроме того сообщается, что митингующие подожгли одно транспортное средство.

По данным агентства, ранее в СМИ сообщалось, что индонезийские депутаты получают в месяц более $6150 (100 млн индонезийских рупий), а также пособие на жилье. Несмотря на то, что Индонезия является крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии, подобная зарплата значительно превышает средний доход в стране, составляющий 3,1 млн рупий ($190).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Швеция согласилась продать Таиланду четыре истребителя Saab Gripen
Швеция согласилась продать Таиланду четыре истребителя Saab Gripen
25 августа 2025 г. 15:12
Норвегия планирует выделить $8,5 млрд на нужды Украины в 2026 году
Норвегия планирует выделить $8,5 млрд на нужды Украины в 2026 году
25 августа 2025 г. 15:07
В Казахстане автобус с рабочими из Китая попал в ДТП, пострадали 14 человек
В Казахстане автобус с рабочими из Китая попал в ДТП, пострадали 14 человек
25 августа 2025 г. 15:04
Вертолет потерпел крушение на острове Уайт
Вертолет потерпел крушение на острове Уайт
25 августа 2025 г. 14:47
Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США
Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США
25 августа 2025 г. 14:44
В Финляндии начался суд над командованием танкера Eagle S, повредивший электрокабель
В Финляндии начался суд над командованием танкера Eagle S, повредивший электрокабель
25 августа 2025 г. 14:32
На юге Китая за неделю выявили свыше 300 случаев заражения лихорадкой чикунгунья
На юге Китая за неделю выявили свыше 300 случаев заражения лихорадкой чикунгунья
25 августа 2025 г. 14:00
Израильские СМИ раскрыли новые детали соглашения о безопасности между Сирией и Израилем
Израильские СМИ раскрыли новые детали соглашения о безопасности между Сирией и Израилем
25 августа 2025 г. 13:43
Опрос: 71% французов выступают за то, чтобы Франция стала федеративной
Опрос: 71% французов выступают за то, чтобы Франция "стала федеративной"
25 августа 2025 г. 13:41
В Бангладеш заявили о невозможности дальнейшей помощи беженцам рохинджа
В Бангладеш заявили о невозможности дальнейшей помощи беженцам рохинджа
25 августа 2025 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi