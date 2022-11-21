В Индонезии 44 человека погибли в результате землетрясения

Около 20 человек погибли, как минимум 300 пострадали в результате землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ява.

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ява достигло 44, более 100 человек пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник AFP.

По данным местных властей, более 700 зданий повреждены, в том числе жилые дома, школы и больницы.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 находился в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 5 км.

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Около 20 человек погибли, как минимум 300 пострадали в результате землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ява.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные СМИ.

Мэр Чианджура, одного из крупнейших городов на Яве, заявил, что только в одной из больниц находятся около 20 погибших и 300 пострадавших от землетрясения. У большинства пострадавших зафиксированы переломы.

Глава Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Индонезии заявил, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 14 человек и 17 получили ранения. Повреждены десятки зданий, в том числе исламская школа-интернат и больница. Информация о числе погибших и пострадавших уточняется, передает агентство.

По данным AP, Чианджур стал эпицентром землетрясения магнитудой 5,6, которое произошло сегодня, 21 ноября. Землетрясение ощущалось и в столице Индонезии городе Джакарта.