В Индонезии обнаружили пропавший военный самолет

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Спасателям в Индонезии удалось обнаружить пропавший ранее военно-транспортный самолет и извлечь тела четырех человек из-под обломков, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы индонезийской поисково-спасательной организации Бамбанга Соэлистио, обломки самолета были найдены в горах на высоте порядка 3,6 тыс. м в округе Джаявиджая.

В понедельник утром военно-транспортный самолет канадского производства De Havilland Canada DHC-4 Caribou вылетел из города Тимика, остров Новая Гвинея, в город Илага, провинция Папуа. Сообщается, что через час после взлета он пропал с радаров. По предварительным данным, на борту самолета находились четыре человека.