В Индонезии началось извержение самого активного вулкана

Лава уже разлилась на расстояние до 1,5 км вниз по склону

Мерапи - самый активный вулкан Индонезии - начал извергаться сегодня утром. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лава уже разлилась на расстояние до 1 500 м вниз по склону. Из жерла начался выброс раскаленных газов.

"Нынешнее извержение - самое значительное с тех пор, как власти страны в ноябре минувшего года повысили уровень опасности в районе вулкана", -заявила глава Центра вулканологии и управления геологическими аномалиями города Джокьякарта на острове Ява Ханика Хумайда.

"Уровень опасности оценивается как второй по значению, людям следует оставаться вне существующей пятикилометровой зоны вокруг кратера, - подчеркивает она. - Местные власти в провинциях Центральная Ява и Джокьякарта внимательно следят за изменениями обстановки".

Высота Мерапи достигает 2 968 м, его название переводится как "гора огня", вулкан считается самым активным в Индонезии. Во время его извержения в 2016 году 347 человек погибли, более 60 тыс. вынуждены были покинуть свои дома.