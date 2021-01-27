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В Индонезии началось извержение самого активного вулкана

В Индонезии началось извержение самого активного вулкана Лава уже разлилась на расстояние до 1,5 км вниз по склону
Другие страны
27 января 2021 г. 12:11
В Индонезии началось извержение самого активного вулкана

Мерапи - самый активный вулкан Индонезии - начал извергаться сегодня утром. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лава уже разлилась на расстояние до 1 500 м вниз по склону. Из жерла начался выброс раскаленных газов.

"Нынешнее извержение - самое значительное с тех пор, как власти страны в ноябре минувшего года повысили уровень опасности в районе вулкана", -заявила глава Центра вулканологии и управления геологическими аномалиями города Джокьякарта на острове Ява Ханика Хумайда.

"Уровень опасности оценивается как второй по значению, людям следует оставаться вне существующей пятикилометровой зоны вокруг кратера, - подчеркивает она. - Местные власти в провинциях Центральная Ява и Джокьякарта внимательно следят за изменениями обстановки".

Высота Мерапи достигает 2 968 м, его название переводится как "гора огня", вулкан считается самым активным в Индонезии. Во время его извержения в 2016 году 347 человек погибли, более 60 тыс. вынуждены были покинуть свои дома.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyanın ən aktiv vulkanı püskürür

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