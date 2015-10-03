В Индонезии идут поиски пропавшего самолета, на борту которого находились 10 человек

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Индонезии в субботу утром возобновились поиски самолета частной компании "Авиастар", пропавшего в пятницу с 10 людьми на борту.

Как передает Report, об этом сообщают власти провинции Южный Сулавеси, на территории которой был потерян контакт с воздушным судном.

В поисковой операции принимают участие более 100 спасателей, задействованы четыре вертолета. Ранее работы по поиску самолета были прекращены после наступления темноты.

По данным министерства транспорта Индонезии, связь с турбовинтовым самолетом ВТС DHC-6 Twin Otter была потеряна во время рейса Масамба-Макассар. Оба населенных пункта располагаются на территории провинции Южный Сулавеси.

Связь с воздушным судном была потеряна за полчаса до того, как оно должно было приземлиться в городе Макассар. При этом погодные условия над островом Сулавеси были благоприятные.

На борту частного самолета находились 10 человек - трое членов экипажа и семеро пассажиров, трое из которых дети. Все они - граждане Индонезии, и являются членами двух семей, арендовавших небольшой самолет для перелета.