 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индонезии 27 туристов погибли в результате ДТП на острове Ява

    По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза© Foto: Ria.ru

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Жуткая авария, в результате которой погибли по меньшей мере 27 человек, произошло на индонезийском острове Ява.

    Как сообщает Report со ссылкой на Agence France-Press, причиной ДТП стало столкновение автобуса с мотоциклом. В результате столкновения автобус, в котором находилось не менее 40 местных туристов, несколько раз перевернулся. 16 человек доставлены в больницу.  Большинство пассажиров были из провинции Бантен.    Полиция расследует причину столкновения. По предварительным данным, у автобуса отказали  тормоза. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi