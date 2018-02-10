В Индонезии 27 туристов погибли в результате ДТП на острове Ява

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Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Жуткая авария, в результате которой погибли по меньшей мере 27 человек, произошло на индонезийском острове Ява.

Как сообщает Report со ссылкой на Agence France-Press, причиной ДТП стало столкновение автобуса с мотоциклом. В результате столкновения автобус, в котором находилось не менее 40 местных туристов, несколько раз перевернулся. 16 человек доставлены в больницу. Большинство пассажиров были из провинции Бантен. Полиция расследует причину столкновения. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.