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В Индонезии 15 человек погибли из-за оползня на золотом руднике

В Индонезии 15 человек погибли из-за оползня на золотом руднике По меньшей мере 15 человек погибли, 25 числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на золотодобывающем руднике в индонезийской провинции Западная Суматра.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 13:55
В Индонезии 15 человек погибли из-за оползня на золотом руднике

По меньшей мере 15 человек погибли, 25 числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на золотодобывающем руднике в индонезийской провинции Западная Суматра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

В местном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий заявили о том, что еще трое человек пострадали в результате происшествия.

Отмечается, что для эвакуации пострадавших на место происшествия были направлены дополнительные силы спасателей с оборудованием.

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Версия на английском языке 15 killed, 25 missing in mining landslide in western Indonesia

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