В Индонезии 15 человек погибли из-за оползня на золотом руднике

По меньшей мере 15 человек погибли, 25 числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на золотодобывающем руднике в индонезийской провинции Западная Суматра.

По меньшей мере 15 человек погибли, 25 числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на золотодобывающем руднике в индонезийской провинции Западная Суматра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

В местном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий заявили о том, что еще трое человек пострадали в результате происшествия.

Отмечается, что для эвакуации пострадавших на место происшествия были направлены дополнительные силы спасателей с оборудованием.