В Индии жертвами столкновения джипа и грузовика стали не менее 15 человек

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек стали жертвами столкновения джипа и грузовика в индийском штате Раджастхан, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел сегодня в округе Ханумангарх. Другие подробности пока не сообщаются.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тыс. человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах значительно выше и в последние годы превышает 200 тыс. человек.