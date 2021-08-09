О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индии затопило более 350 деревень из-за сильных муссонов

В Индии затопило более 350 деревень из-за сильных муссонов В Индии более 350 деревень затопило из-за муссонных дождей
Другие страны
9 августа 2021 г. 09:57
В Индии затопило более 350 деревень из-за сильных муссонов

По меньшей мере 357 деревень в 21 округе северного индийского штата Уттар-Прадеш оказались затоплены паводковыми водами из-за проливных дождей, обрушившихся на этот регион на минувшей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

Затопление вызвано подъемом уровня воды в реках Ганг и Ямуна, вызванных мощными муссонными ливнями. По данным источников в правительстве штата, 97 деревень, или одна треть от общего числа пострадавших населенных пунктов, оказались полностью отрезанными паводками.

Уровень воды в реке Ганг в настоящее время на два метра выше "опасного" уровня. Власти начали перемещать жителей пострадавших населенных пунктов в безопасные районы.

В Индии в настоящее время продолжается барсат - сезон муссонных дождей. Сообщения о наводнениях и инцидентах, связанных с ливнями, поступают из разных районов страны. За прошедшие три недели из-за инцидентов, вызванных ливнями и наводнениями, по разным оценкам, в Индии погибли порядка 400 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over 350 villages in India flooded due to severe monsoons

Самое читаемое

Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
6 августа 2021 г. 17:54
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
2 августа 2021 г. 15:18
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
4 августа 2021 г. 16:44
Задержан депутат Эльданиз Салимов
Задержан депутат Эльданиз Салимов
3 августа 2021 г. 14:12
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
7 августа 2021 г. 16:12
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
6 августа 2021 г. 15:20
Токио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал
ФотоТокио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал
6 августа 2021 г. 15:50
В Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
ФотоВ Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
3 августа 2021 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi