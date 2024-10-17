В Индии задержали подростка в связи с серией угроз о минировании авиарейсов

Полиция Мумбаи задержала 17-летнего подростка в связи с серией угроз о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах индийских авиакомпаний, которые оказались ложными.

Полиция Мумбаи задержала 17-летнего подростка в связи с серией угроз о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах индийских авиакомпаний, которые оказались ложными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

Юноша из штата Чхаттисгарх обвиняется в ложном минировании как минимум трех авиарейсов. Он рассказал, что разместил угрозы о взрывах в соцсети "Х" от имени своего друга, с которым поспорил из-за денег и которого он хотел подставить. Полиция Мумбаи задержала подростка и передала его в совет по делам несовершеннолетних.

С понедельника не менее 19 авиарейсов индийских авиакомпаний получили угрозы о заложенных бомбах на борту. По данным индийского управления безопасности гражданской авиации, все они поступили через "Х". В большинстве случаев капитаны принимали решение об экстренных посадках в ближайших аэропортах. Службы безопасности провели проверки, взрывных устройств ни на одном из лайнеров обнаружено не было.