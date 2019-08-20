В Индии за последние два дня погибли около 60 человек

В северных штатах Индии из-за ливней, наводнений и оползней за последние два дня погибли уже 58 человек, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Из низинных районов Нью-Дели эвакуировали более 10 тысяч человек. Уровень воды в реке Ямуна в столице Индии поднялся до 206,94 метров, превысив опасную отметку в 205,3 метра.

В штате Уттаракханд погибли 32 человека и восемь пропали без вести. Региональное правительство временно закрыло там все учебные заведения. В штате Химачал-Прадеш жертвами стихии стали 26 человек.

Главный министр штата Пенджаб Амариндер Сингх выделил 13 млн. долларов на ликвидацию последствий непогоды. Власти ожидают, что уровень воды в реках продолжит подниматься, из-за чего вероятны новые подтопления.