В Индии в результате пожара в больнице погибли 10 детей

По меньшей мере 10 детей погибли в результате пожара в отделении патологии новорожденных больницы индийского города Бхандара

По меньшей мере 10 детей погибли в результате пожара в отделении патологии новорожденных больницы индийского города Бхандара.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на врача Прамода Хандата.

По словам Хандата, в момент возникновения пожара в отделении находились 17 новорожденных. В ночь на 9 января медсестра зашла в отделение и увидела много дыма.

Она сразу сообщила о происходящем администрации больницы, были вызваны пожарные. Десять детей погибли, семерых удалось спасти, сообщил Хандат.