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В Индии в результате пожара в больнице погибли 10 детей

В Индии в результате пожара в больнице погибли 10 детей По меньшей мере 10 детей погибли в результате пожара в отделении патологии новорожденных больницы индийского города Бхандара
Другие страны
9 января 2021 г. 08:41
В Индии в результате пожара в больнице погибли 10 детей

По меньшей мере 10 детей погибли в результате пожара в отделении патологии новорожденных больницы индийского города Бхандара.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на врача Прамода Хандата.

По словам Хандата, в момент возникновения пожара в отделении находились 17 новорожденных. В ночь на 9 января медсестра зашла в отделение и увидела много дыма.

Она сразу сообщила о происходящем администрации больницы, были вызваны пожарные. Десять детей погибли, семерых удалось спасти, сообщил Хандат.

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