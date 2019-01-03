В Индии опрокинулась лодка, десять погибших

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Десять человек, включая восемь детей, погибли после того, как перегруженная лодка перевернулась в среду вечером на реке Маханди в Индии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Hindu.

По данным газеты, на борту лодки, рассчитанной на 20 мест, было около 55 человек, которые возвращались с острова Хукитола - популярного места для пикников.

"Сотрудники лесного департамента, силы быстрого реагирования штата Одиша, полиция и местные жители провели спасательную операцию в среду и смогли вытащить тела погибших", - заявил изданию представитель властей Дазарати Сатпати, находящийся на месте происшествия.

Главный министр штата Навин Патнаик выразил свои соболезнования и объявил, что ближайшим родственникам будет выделено около 6 тысяч долларов, а пострадавшим предоставлено бесплатное лечение.