В Индии в лесном пожаре сгорели девять туристов

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять туристов погибли, 18 получили ранения в результате массивного лесного пожара, который произошел в горном районе Курангани штата Тамилнад на юге Индии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Среди погибших - четыре женщины, четверо мужчин и один ребенок.

Всего были спасены 27 человек, 10 из которых пострадали незначительно, в то время как восемь получили серьезные травмы.

Данные о национальной принадлежности погибших не приводятся.

Местные СМИ отмечают, что пожар начался в тот момент, когда группа туристов возвращалась из трекинг-тура, приуроченного к празднованию Международного женского дня.