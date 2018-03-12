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    В Индии в лесном пожаре сгорели девять туристов

    Среди погибших - четыре женщины, четверо мужчин и один ребенок© AFP

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять туристов погибли, 18 получили ранения в результате массивного лесного пожара, который произошел в горном районе Курангани штата Тамилнад на юге Индии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Среди погибших - четыре женщины, четверо мужчин и один ребенок.

    Всего были спасены 27 человек, 10 из которых пострадали незначительно, в то время как восемь получили серьезные травмы.

    Данные о национальной принадлежности погибших не приводятся.

    Местные СМИ отмечают, что пожар начался в тот момент, когда группа туристов возвращалась из трекинг-тура, приуроченного к празднованию Международного женского дня.

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