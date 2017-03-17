В Индии усилили охрану Тадж-Махала из-за угрозы нападения сторонников ИГ

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Полиция Индии усилила безопасность Тадж-Махала в связи с возможностью атаки со стороны группировки, поддерживающей деятельность террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает Report, об этом передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, в местных СМИ появились изображения человека в военной форме на фоне Тадж-Махала.

Полиция сообщила, что не обладает разведданными по этом вопросу, также не поступали официальные предупреждения, решение об усилении безопасности было принято на основе публикаций в СМИ.

По данным агентства, природа угрозы не установлена, но полиция не хочет полагаться "на волю случая".

"Мы усилили охрану и полностью готовы к любой неожиданности. Тадж-Махал в надежных руках", - сообщил начальник полиции.