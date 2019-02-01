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    В Индии упал истребитель, оба пилота погибли - ВИДЕО - ФОТО

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Многофункциональный истребитель ВВС Индии Mirage 2000 потерпел катастрофу утром при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в городе Бангалуру (штат Карнатака), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Самолет упал неподалеку от испытательного аэропорта HAL.

    Оба пилота, находившиеся на борту истребителя, катапультировались. Один из их погиб при приземлении, другой умер в госпитале.

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