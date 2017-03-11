В Индии столкнулись автобус и грузовик, 11 человек погибли

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, несколько пострадали в результате лобового столкновения частного автобуса и грузовика в индийском штате Махараштра.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в ночь на субботу у населенного пункта Урули-Канчан в округе Пуна.

По предварительной версии, водитель автобуса потерял контроль над автомобилем после того, как на дорогу вышло животное.

Пассажиры автобуса, жители города Мумбаи, направлялись в город Аккалкот с паломническими целями.