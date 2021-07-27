В Индии снизилось число заразившихся коронавирусом

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 29 689 новых случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 29 689 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило ведомство на своем сайте. Отмечается, что общее число заразившихся за время эпидемии в стране составило 31 440 951.

Суточное число заразившихся опустилось до менее 30 тыс. впервые за более чем 130 дней - с 17 марта, когда было отмечено 28 903 новых инфицированных.

С середины марта в Индии был отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, начиная с 5 апреля число заразившихся постоянно превышало 100 тыс. человек, антирекорд по этому показателю был зафиксирован 7 мая и составлял 414 188 случаев инфицирования за сутки. Но после этого число выявленных новых заболевших стало постепенно уменьшаться, уже 8 июня было отмечено менее 100 тыс. заразившихся, с тех пор этот показатель в стране устойчиво снижается.

В то же время число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, выросло в Индии за 24 часа на 415 и достигло 421 382. За сутки от COVID-19 выздоровели 42 363 пациента, общее число излечившихся составило 30 621 469 человек.

Индия занимает второе место в мире по общему числу заразившихся, уступая США, и третье место по смертности, уступая по этому показателю США и Бразилии.