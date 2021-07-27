О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индии снизилось число заразившихся коронавирусом

В Индии снизилось число заразившихся коронавирусом Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 29 689 новых случаев заражения коронавирусом.
Другие страны
27 июля 2021 г. 09:57
В Индии снизилось число заразившихся коронавирусом

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 29 689 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило ведомство на своем сайте. Отмечается, что общее число заразившихся за время эпидемии в стране составило 31 440 951.

Суточное число заразившихся опустилось до менее 30 тыс. впервые за более чем 130 дней - с 17 марта, когда было отмечено 28 903 новых инфицированных.

С середины марта в Индии был отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, начиная с 5 апреля число заразившихся постоянно превышало 100 тыс. человек, антирекорд по этому показателю был зафиксирован 7 мая и составлял 414 188 случаев инфицирования за сутки. Но после этого число выявленных новых заболевших стало постепенно уменьшаться, уже 8 июня было отмечено менее 100 тыс. заразившихся, с тех пор этот показатель в стране устойчиво снижается.

В то же время число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, выросло в Индии за 24 часа на 415 и достигло 421 382. За сутки от COVID-19 выздоровели 42 363 пациента, общее число излечившихся составило 30 621 469 человек.

Индия занимает второе место в мире по общему числу заразившихся, уступая США, и третье место по смертности, уступая по этому показателю США и Бразилии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке India records less than 30,000 fresh Covid-19 cases in over three months
Версия на азербайджанском языке Hindistanda koronavirusa yoluxanların sayı azalıb

Другие новости из категории

В Гаити арестовали еще одного руководителя охраны убитого президента страны
В Гаити арестовали еще одного руководителя охраны убитого президента страны
27 июля 2021 г. 08:55
Байден заявил об укреплении партнерства между США и Ираком
Байден заявил об укреплении партнерства между США и Ираком
27 июля 2021 г. 08:48
Южная Корея и КНДР восстановили линии связи
Южная Корея и КНДР восстановили линии связи
27 июля 2021 г. 08:09
Президент Бразилии пожаловался, что его заместитель иногда ему мешает
Президент Бразилии пожаловался, что его заместитель иногда ему мешает
27 июля 2021 г. 07:05
Во Франции совершено нападение на посольство Кубы
ФотоВо Франции совершено нападение на посольство Кубы
27 июля 2021 г. 05:49
Полиция Гаити объявила в розыск экс-судью по делу об убийстве президента
Полиция Гаити объявила в розыск экс-судью по делу об убийстве президента
27 июля 2021 г. 05:29
В США самолет потерпел крушение, есть погибшие
ВидеоВ США самолет потерпел крушение, есть погибшие
27 июля 2021 г. 03:44
США уточнили сроки прекращения военных операций в Ираке
США уточнили сроки прекращения военных операций в Ираке
27 июля 2021 г. 02:38
Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 98
Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 98
27 июля 2021 г. 01:34
Около 60 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии
Около 60 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии
26 июля 2021 г. 23:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi