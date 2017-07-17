В Индии пройдут президентские выборы

Баку. 16 июль. REPORT.AZ/ Выборы президента пройдут в понедельник в Индии. Это будут пятнадцатые президентские выборы с 1950 года, когда в этой стране был учрежден институт президентства. Первый политик, получивший этот пост, Раджендра Прасад занимал его два срока подряд. На этот раз впервые в политической истории страны основная борьба развернется между двумя выходцами из низших каст неприкасаемых - Рамом Натхом Ковиндом, которого выдвинула правящая Бхаратия джаната парти (БДП,"Индийская народная партия"), и кандидатом от оппозиции Мейрой Кумар.

Президент в Индии избирается не на всеобщих выборах, а коллегией выборщиков, в которую входят члены верхней и нижней палаты парламента страны, а также законодательных собраний штатов. При этом вес голоса депутата каждого законодательного собрания определяется по специальной формуле с учетом числа мест в этом органе власти и общей численности населения штата или союзной территории. В выборах примут участие 776 членов двух палат парламента и 4120 членов законодательных собраний штатов и союзных территорий.

Как сообщил прессе глава избирательной комиссии Ачал Кумар Джоти, голосование начнется в 10:00 по местному времени (07:30 мск) и продолжится до 17:00 (14:30 мск), подсчет голосов выборщиков продлится до 20 июля.

Полномочия действующего президента страны Пранаба Мукерджи истекают 24 июля, избранный глава государства вступит в должность на следующий день.

Первый президент Индии Раджендра Прасад (занимал этот пост с 1950 по 1962 год) заложил традицию, по которой президенты отказываются от связей с политическими партиями: после своего избрания Прасад демонстративно вышел из Индийского национального конгресса, влиятельным членом которого он являлся. Эта традиция сохраняется до сих пор, избранные президенты отказываются от партийного членства.