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    В Индии при взрыве на митингах один человек погиб, восемь пострадали

    Злоумышленники бросили взрывные устройства в сторонников и функционеров Коммунистической партии Индии

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Два взрыва прогремели на двух митингах Левого демократического фронта в индийском штате Керала, один человек погиб, восемь получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство PTI.

    Инциденты произошли в населенных пунктах Дхармадом и Маттаннур в округе Каннур. Злоумышленники бросили взрывные устройства в сторонников и функционеров Коммунистической партии Индии (марксисты), которые праздновали победу на выборах в парламент штата.

    В партии полагают, что за нападениями могут стоять активисты ультраправой организации "Раштрия сваямсевак сангх", которая, как считается, связана с правящей в Индии "Бхаратия Джаната Парти". Кроме того, сообщается, что стычки между сторонниками ЛДФ и БДП происходят и в других районах Кералы.

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