В Индии число погибших при взрыве на фармзаводе возросло до 17 человек

В Индии 14 человек погибли и 18 госпитализированы в результате взрыва на заводе по производству фармацевтических препаратов компании Escientia.

В Индии число погибших в результате пожара, спровоцированного взрывом реактора на фармацевтическом заводе в штате Андхра-Прадеш, достигло 17 человек, более 40 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV.

Отмечается, что находившиеся в здании сотрудники получили ожоги и доставлены в больницы.

На месте ЧП продолжают работать пожарные, говорится в сообщении.

Всего на данном заводе, который производит фармацевтические ингредиенты, в две смены работают 380 человек.

20:09

В Индии 14 человек погибли и 18 госпитализированы в результате взрыва на заводе по производству фармацевтических препаратов компании Escientia.

Как передает Report, об этом сообщает в среду The Indian Express со ссылкой на источники.

Согласно информации, инцидент произошел на заводе в городе Анакапалле в штате Андхра-Прадеш. Там находится особая экономическая зона Атчутапурам, где базируются многие фармацевтические компании.

"Взорвался фармацевтический реактор, после чего там начался пожар. Причиной возгорания стало короткое замыкание", - говорится в сообщении полиции штата.

Отмечается, что после взрыва начался пожар, десятки пожарных машин направились к месту происшествия.