О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индии при пожаре в офисном здании погибли семь человек

В Индии при пожаре в офисном здании погибли семь человек По меньшей мере семь человек погибли при взрыве во время крупного пожара на 13-ом этаже офисного здания в индийской Калькутте.
Другие страны
8 марта 2021 г. 23:37
В Индии при пожаре в офисном здании погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли при взрыве во время крупного пожара на 13-ом этаже офисного здания в индийской Калькутте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на власти.

Как отмечают власти, среди погибших были четверо пожарных и полицейский, а также сотрудник находящейся в здании железнодорожной организации. Тела пятерых из погибших были обнаружены в лифте.

"Семь человек погибли. Комиссар полиции говорит, что еще двое могут считаться пропавшими. Трагедия произошла из-за того, что во время пожара использовался лифт", - сообщила главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи, посетившая место происшествия.

Ведется расследование произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistanda güclü partlayış nəticəsində yeddi nəfər ölüb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Устами матерей и жен шехидов...
ФотоУстами матерей и жен шехидов...
8 марта 2021 г. 12:22
Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39
Азерлотерея под управлением турецкой компании
"Азерлотерея" под управлением турецкой компании
1 марта 2021 г. 16:47
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
1 марта 2021 г. 10:58
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi