В Индии при пожаре в офисном здании погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли при взрыве во время крупного пожара на 13-ом этаже офисного здания в индийской Калькутте.

По меньшей мере семь человек погибли при взрыве во время крупного пожара на 13-ом этаже офисного здания в индийской Калькутте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на власти.

Как отмечают власти, среди погибших были четверо пожарных и полицейский, а также сотрудник находящейся в здании железнодорожной организации. Тела пятерых из погибших были обнаружены в лифте.

"Семь человек погибли. Комиссар полиции говорит, что еще двое могут считаться пропавшими. Трагедия произошла из-за того, что во время пожара использовался лифт", - сообщила главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи, посетившая место происшествия.

Ведется расследование произошедшего.