В Индии при пожаре в магазине пиротехники погибли не менее восьми человек

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли, еще несколько пострадали при пожаре в магазине пиротехники в индийском штате Гуджарат.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в пятницу в городе Вадодара. На месте происшествия работают пожарные и полиция. Пострадавшие госпитализированы.

Причина возгорания пока не установлена.

Инцидент произошел в преддверии праздника Дивали, одного из главных индуистских праздников, известного также как "Фестиваль огней". В Дивали, который в этом году будет проходить 29-30 октября, принято зажигать свечи, фонари и запускать фейерверки и хлопушки, чтобы отогнать злых духов.