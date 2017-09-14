 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индии перевернулась лодка, число погибших достигло 22 человек

    В лодке находились 60 человек© AP / Rafiq Maqbool

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 человека погибли после того, как лодка опрокинулась на реке Ямуна в Индии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел утром в четверг в округе Багхпат в штате Уттар-Прадеш. 

    По реке Ямуна проходит граница между штатами Уттар-Прадеш и Харьяна, куда и направлялись пассажиры лодки. Место происшествия находится в нескольких десятках километров к северу от Национального столичного округа Дели.

    По информации, в момент происшествия в лодке находились 60 человек, 12 из них удалось спасти. Чрезвычайные службы продолжают спасательную операцию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi