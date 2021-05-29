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В Индии пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за летучей мыши

В Индии пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за летучей мыши В Индии пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за оказавшейся на борту летучей мыши.
Другие страны
29 мая 2021 г. 17:30
В Индии пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за летучей мыши

В Индии пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за оказавшейся на борту летучей мыши.

Как передает Report, об этом сообщают российские CМИ.

Отмечается, что компания Air India выполняла рейс по маршруту "Дели-Ньюарк". Пассажиры испугались, что мышь может быть переносчиком коронавируса и сообщили о ней капитану судна, тот принял решение экстренно посадить самолет в индийском аэропорте. На земле летучую мышь передали зоозащитникам, которые отпустили животное в дикую природу.

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