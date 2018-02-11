В Индии ликвидировали трех террористов

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Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Индийская армия ликвидировала троих террористов группировки "Джаиш-е-Мухаммед", совершивших нападение на армейский лагерь в штате Джамму и Кашмир на севере Индии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление армии.

Боевики в ночь на субботу атаковали лагерь, обстреляв его из автоматического оружия и бросив несколько гранат в районе Сунджаван. В данном районе проживают семьи военнослужащих. Вскоре после этого нападавшие скрылись.

По данным телеканала, два человека погибли, девять получили ранения, в том числе женщины и дети. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось об одном погибшем и семи раненых.

Операции по розыску остальных террористов продолжаются, сообщает телеканал.