В Индии коронавирусом заразились почти 880 тысяч человек

Число случаев заражения коронавирусом в Индии за последние сутки выросло на 28 701, что стало суточным рекордом с начала пандемии

Число случаев заражения коронавирусом в Индии за последние сутки выросло на 28 701, что стало суточным рекордом с начала пандемии. Всего в стране COVID-19 заболели почти 880 тыс. человек. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении минздрава Индии.

Так, по информации ведомства, в Индии в настоящее время зафиксировано 878 254 случая заражения инфекцией. За последние сутки от болезни погибли еще 500 пациентов, с начала пандемии — 23 174.

На сегодняшний день в больницах республики находятся 301 609 зараженных, выздоровел 553 471 человек.

Власти страны предполагают, что количество инфицированных к концу текущей недели превысит отметку в 1 млн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.