В Индии из-за давки у храма погибли 6 человек, более 50 ранены

Не менее 6 человек погибли, более 50 ранены в результате давки во время религиозной процессии у храма в южном индийском штате Гоа.

Не менее 6 человек погибли, более 50 ранены в результате давки во время религиозной процессии у храма в южном индийском штате Гоа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

По его сведениям, трагедия произошла у храма Ширгаон на севере штата во время ежегодного шествия, на которое собрались тысячи верующих. Как сообщают очевидцы, среди паломников внезапно началась паника, люди стали в спешке покидать процессию, что привело к давке.

На место ЧП прибыли экстренные службы и сотрудники полиции. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Начато расследование.

По предварительным данным, давка могла произойти из-за недостаточных мер по обеспечению порядка и контроля за большим скоплением людей.