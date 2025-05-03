О нас

В Индии из-за давки у храма погибли 6 человек, более 50 ранены

В Индии из-за давки у храма погибли 6 человек, более 50 ранены Не менее 6 человек погибли, более 50 ранены в результате давки во время религиозной процессии у храма в южном индийском штате Гоа.
Другие страны
3 мая 2025 г. 07:09
В Индии из-за давки у храма погибли 6 человек, более 50 ранены

Не менее 6 человек погибли, более 50 ранены в результате давки во время религиозной процессии у храма в южном индийском штате Гоа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

По его сведениям, трагедия произошла у храма Ширгаон на севере штата во время ежегодного шествия, на которое собрались тысячи верующих. Как сообщают очевидцы, среди паломников внезапно началась паника, люди стали в спешке покидать процессию, что привело к давке.

На место ЧП прибыли экстренные службы и сотрудники полиции. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Начато расследование.

По предварительным данным, давка могла произойти из-за недостаточных мер по обеспечению порядка и контроля за большим скоплением людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistanda məbəd yanında basabas nəticəsində 6 nəfər ölüb, 50-dən çox yaralı var

Другие новости из категории

США и Израиль подготовили соглашение о возобновлении гумпомощи жителям Газы
США и Израиль подготовили соглашение о возобновлении гумпомощи жителям Газы
3 мая 2025 г. 07:27
Reuters: США подготовили новые санкции против России
Reuters: США подготовили новые санкции против России
3 мая 2025 г. 06:21
Трамп допустил рецессию в американской экономике
Трамп допустил рецессию в американской экономике
3 мая 2025 г. 05:19
ВМС США провели испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования
ВМС США провели испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования
3 мая 2025 г. 04:07
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
США рассчитывают прекратить эксплуатацию МКС к 2030 году
США рассчитывают прекратить эксплуатацию МКС к 2030 году
3 мая 2025 г. 01:44
При наезде автомобиля на людей в Штутгарте погиб один, пострадали семь человек
При наезде автомобиля на людей в Штутгарте погиб один, пострадали семь человек
3 мая 2025 г. 00:20
Госдеп: США продолжают посредничать между РФ и Украиной
Госдеп: США продолжают посредничать между РФ и Украиной
2 мая 2025 г. 23:58
В ХАМАС заявили о готовности заключить сделку по сектору Газа
В ХАМАС заявили о готовности заключить сделку по сектору Газа
2 мая 2025 г. 23:23
Мощное землетрясение произошло у берегов Аргентины
Мощное землетрясение произошло у берегов Аргентины
2 мая 2025 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi