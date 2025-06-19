В Индии идентифицировали большинство погибших в авиакатастрофе

Специалисты идентифицировали большинство погибших при крушении самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India под городом Ахмедабад (индийский штат Гуджарат), тела переданы родственникам.

Специалисты идентифицировали большинство погибших при крушении самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India под городом Ахмедабад (индийский штат Гуджарат), тела переданы родственникам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения, семьи и медицинского образования Гуджарата Рушикеш Пател.

"Проведены ДНК анализы 210 погибших, результаты совпали с образцами родственников. 187 тел уже переданы семьям покойных, остальные будут переданы в ближайшее время", - написал он в Х.