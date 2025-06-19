О нас

В Индии идентифицировали большинство погибших в авиакатастрофе

В Индии идентифицировали большинство погибших в авиакатастрофе Специалисты идентифицировали большинство погибших при крушении самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India под городом Ахмедабад (индийский штат Гуджарат), тела переданы родственникам.
Другие страны
19 июня 2025 г. 10:38
В Индии идентифицировали большинство погибших в авиакатастрофе

Специалисты идентифицировали большинство погибших при крушении самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India под городом Ахмедабад (индийский штат Гуджарат), тела переданы родственникам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения, семьи и медицинского образования Гуджарата Рушикеш Пател.

"Проведены ДНК анализы 210 погибших, результаты совпали с образцами родственников. 187 тел уже переданы семьям покойных, остальные будут переданы в ближайшее время", - написал он в Х.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 210 Ahmedabad Air India crash victims identified through DNA

Другие новости из категории

Министр обороны Израиля приказал усилить атаки на Иран
Министр обороны Израиля приказал усилить атаки на Иран
19 июня 2025 г. 10:55
Япония, Китай и Индонезия готовятся к эвакуации своих граждан из Израиля и Ирана
Япония, Китай и Индонезия готовятся к эвакуации своих граждан из Израиля и Ирана
19 июня 2025 г. 10:25
Израильская больница Сорока получила повреждения из-за удара ВС Ирана, есть раненые
ВидеоИзраильская больница "Сорока" получила повреждения из-за удара ВС Ирана, есть раненые
19 июня 2025 г. 09:39
Системы ПВО Израиля перехватывают запущенные из Ирана ракеты
Системы ПВО Израиля перехватывают запущенные из Ирана ракеты
19 июня 2025 г. 08:33
Новая Зеландия ввела новые санкции против граждан РФ, Беларуси, КНДР и Ирана
Новая Зеландия ввела новые санкции против граждан РФ, Беларуси, КНДР и Ирана
19 июня 2025 г. 07:51
На Кубу из США прибыл рейс с 89 нелегальными мигрантами
На Кубу из США прибыл рейс с 89 нелегальными мигрантами
19 июня 2025 г. 07:20
Лидерам стран НАТО на саммите в Гааге на все выступления отведено по шесть минут
Лидерам стран НАТО на саммите в Гааге на все выступления отведено по шесть минут
19 июня 2025 г. 06:49
Bloomberg: США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни
Bloomberg: США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни
19 июня 2025 г. 06:15
SNN: Силы ПВО Ирана отражают атаку БПЛА над окрестностями Тегерана
SNN: Силы ПВО Ирана отражают атаку БПЛА над окрестностями Тегерана
19 июня 2025 г. 05:46
Израиль наносит удары по Тегерану и другим иранским районам
Израиль наносит удары по Тегерану и другим иранским районам
19 июня 2025 г. 05:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi