В Индии хотят ввести смертную казнь за морское пиратство

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Правительство Индии в четверг одобрило законопроект, предусматривающий возможность смертной казни или пожизненного заключения в отношении лиц, причастных к морскому пиратству.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

Законопроект направлен на повышение безопасности морских грузоперевозок Индии, а также членов экипажей индийских торговых судов, отмечает телеканал.