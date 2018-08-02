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    В Индии хотят ввести смертную казнь за морское пиратство

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Правительство Индии в четверг одобрило законопроект, предусматривающий возможность смертной казни или пожизненного заключения в отношении лиц, причастных к морскому пиратству.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

    Законопроект направлен на повышение безопасности морских грузоперевозок Индии, а также членов экипажей индийских торговых судов, отмечает телеканал.

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