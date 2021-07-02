В Индии число жертв коронавируса превысило 400 тыс. человек

Более 850 человек умерли в Индии от коронавируса за минувшие сутки, тем самым общее число погибших от этого заболевания в стране превысило 400 тыс.

Более 850 человек умерли в Индии от коронавируса за минувшие сутки, тем самым общее число погибших от этого заболевания в стране превысило 400 тыс.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Минздрав страны.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30,4 млн, выздоровели более 29,5 млн, умерли более 400,3 тыс., а число получающих лечение снизилось до 509,6 тыс. человек.

Вторая волна коронавируса началась в Индии в конце февраля этого года, а с 21 апреля и по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тыс. в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тыс. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 млн человек.

Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 340 млн человек, или почти 24% населения страны, из них обе дозы вакцины получили более 61,7 млн человек, или почти 5% населения.