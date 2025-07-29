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В Индии 18 паломников погибли в тяжелом ДТП

В Индии 18 паломников погибли в тяжелом ДТП В Индии 18 паломников погибли в тяжелом ДТП
Другие страны
29 июля 2025 г. 11:15
В Индии 18 паломников погибли в тяжелом ДТП

По меньшей мере 18 человек погибли на востоке Индии после того, как автобус, перевозивший паломников, столкнулся с грузовиком, груженным баллонами с бытовым газом.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом сообщили местные власти.

"18 паломников погибли в результате аварии с участием автобуса и грузовика", — сообщил местный депутат Нишикант Дубей в социальных сетях.

По его словам, паломники направлялись к индуистскому святилищу, чтобы отпраздновать священный месяц Шраван, совпадающий с началом муссонов на субконтиненте.

Паломники несли святую воду из Ганга, чтобы предложить ее индуистскому богу разрушения Шиве.

Каждый год в Индии в дорожно-транспортных происшествиях погибают десятки тысяч человек.

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