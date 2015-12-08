В Индии 13 человек погибли в столкновении поезда и автомобиля

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Тринадцать человек погибли в столкновении поезда и автомобиля на нерегулируемом переезде в штате Джаркханд на востоке Индии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция штата.

Трагедия произошла в 70 км от столицы штата города Ранчи. Легковой автомобиль, в котором после посещения храма домой возвращались члены одной семьи, застрял на путях. По предварительным данным, шина транспортного средства оказалась зажата в железнодорожном полотне.

Услышав приближающийся поезд, люди попытались выскочить из машины, но не успели сделать этого. Состав на полном ходу протаранил автомобиль, протащив искореженную машину более 100 метров. Все находившиеся в автомобиле погибли.