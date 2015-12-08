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    В Индии 13 человек погибли в столкновении поезда и автомобиля

    Легковой автомобиль, в котором после посещения храма домой возвращались члены одной семьи, застрял на путях

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Тринадцать человек погибли в столкновении поезда и автомобиля на нерегулируемом переезде в штате Джаркханд на востоке Индии. Как передает  Report со ссылкой на ТАСС,  об этом сообщила полиция штата.

    Трагедия произошла в 70 км от столицы штата города Ранчи. Легковой автомобиль, в котором после посещения храма домой возвращались члены одной семьи, застрял на путях. По предварительным данным, шина транспортного средства оказалась зажата в железнодорожном полотне.

    Услышав приближающийся поезд, люди попытались выскочить из машины, но не успели сделать этого. Состав на полном ходу протаранил автомобиль, протащив искореженную машину более 100 метров. Все находившиеся в автомобиле погибли.

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