    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 13:23
    В Индии 125 человек пострадали от пищевого отравления на предсвадебном торжестве.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.

    Согласно информации, инцидент произошел в округе Тхане штата Махараштра в воскресенье вечером. Там проходила традиционная предсвадебная церемония "халди" - обряд нанесения куркумы, во время которого гостям подавали еду.

    Вскоре после приема пищи несколько участников мероприятия начали жаловаться на тошноту, рвоту и боли в желудке. Пострадавших оперативно доставили в ближайшие больницы и клиники, где им была оказана медицинская помощь.

    "Во время церемонии от 100 до 125 человек отравились едой. Всем была своевременно оказана медицинская помощь, после чего они вернулись домой", - сообщил заместитель комиссара полиции Атул Зенде.

    Он добавил, что по факту произошедшего проводится детальное расследование. По информации полиции, поставщик продуктов питания находится в Ахмедабаде и был вызван на допрос. Образцы блюд, поданных на мероприятии, направлены на лабораторную экспертизу.

