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В ходе стрельбы на площади Дуомо в Палермо три человека погибли, двое пострадали

В ходе стрельбы на площади Дуомо в Палермо три человека погибли, двое пострадали Три человека погибли и двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей ночью на центральной площади Пьяцца Дуомо в Монреале (южный пригород Палермо, Сицилия).
Другие страны
27 апреля 2025 г. 16:13
В ходе стрельбы на площади Дуомо в Палермо три человека погибли, двое пострадали

Три человека погибли и двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей ночью на центральной площади Пьяцца Дуомо в Монреале (южный пригород Палермо, Сицилия).

Как передает Report со ссылкой на итальянское агентство ANSA, инцидент произошел на почве конфликта между двумя группами молодых людей в пиццерии недалеко от оживленной площади.

По его данным, после ссоры молодые люди встретились на площади, один из нападавших начал стрелять из своего пистолета.

Отмечается, что в результате стрельбы были ранены пять мужчин. Трое в возрасте 23-26 лет умерли по прибытии в больницу. Двое пострадавших (33 года и 16 лет) проходят лечение. Все погибшие и пострадавшие - жители Монреале.

Так, мэр Монреале Альберто Арчидиаконо отправился в больницу, чтобы поддержать пострадавших и их близких. В связи с инцидентом глава городской администрации созвал внеочередное заседание, которое состоится в ближайшие несколько часов.

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Версия на английском языке 2 dead, 3 injured in shooting in Italy's Sicily

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